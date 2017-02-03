嘉市：進醫院應戴口罩 降低感染可能
嘉義市衛生局今天表示，民眾無論是否有上呼吸道感染，進入醫院應戴口罩，離院後丟棄口罩並徹底清潔手部，以降低感染。
衛生局指出，醫療院所是各種傳染病的病原聚集處，民眾進出醫院若接觸到手扶梯、門把、座椅等受汙染的公共設施，或吸入含病毒的飛沫，容易對健康造成威脅。
衛生局建議民眾，無論是否有上呼吸道感染症狀，進入醫院都應配戴口罩，離開醫院後，應丟棄口罩並徹底清潔手部，以降低將病毒攜帶回家的可能性。
衛生局表示，做好個人衛生防護是拒絕傳染病的第一道防線，配戴口罩要注意是否有確實遮蓋到鼻子及下巴，鼻樑及臉頰處要貼合臉型，一般外科口罩要每天替換，若有髒污、潮濕或破損應立即更換。
民眾在如廁後、進食前，以及接觸公共設施後，應以肥皂清潔雙手並擦乾，注意虎口、指縫及手背等容易遺漏的地方，以阻絕病菌藉由眼鼻口感染。1060203
(中央社)
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