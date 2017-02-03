陸製航艦傳部署南海 俄專家：掩護潛艇
針對中國大陸首艘自製航空母艦「山東艦」據傳將部署南海，俄羅斯軍事專家認為，這可能是為掩護攜帶彈道飛彈的094型「晉」級核子潛艇活動。
香港南華早報日前報導，正在大連建造的山東艦將在南海服役。俄國軍事專家卡辛（Vasiliy Kashin）2日為俄羅斯衛星通訊社撰文分析，此舉符合共軍最初為這類航空母艦制定的任務。
卡辛認為，山東艦可視為是俄羅斯1143.5型航空母艦的升級版，與俄羅斯現役航空母艦庫茲涅佐夫上將號屬於同一類型。這型航空母艦的重要特點就是不派駐遠海地區。
這篇文章指出，俄羅斯海軍為掩護潛艇，建立防密森嚴的「堡壘」，而庫茲涅佐夫上將號和類似航空母艦是確保潛艇安全的重要組成部分。
俄國航空母艦雖不適合遠航，但艦載重型戰機蘇愷33可保證敵軍的反潛飛機和直升機不會出現在海上，艦載反潛直升機則可「捕獵」美國潛艇，航艦上的機群還能攻擊配備重型反艦飛彈的軍艦。
卡辛表示，山東艦在南海服役在意料之中，可能部署在離海南島共軍核子潛艇基地不遠的地點。
至於這艘航空母艦在南海最可能承擔的任務，卡辛認為，是在緊張升級的情況下確保攜帶彈道飛彈的094型核子潛艇安全。為了完成這項任務，建造如美國昂貴的攻擊型核子潛艇是多餘的，航空母艦還能提高中共海軍因應南海危機的能力。1060203
(中央社)
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