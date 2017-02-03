繪本作者現身動漫節 熊本熊跳體操

我要評比

熊本縣官方認可的繪本「KUMAMON與藍蜜蜂的夥伴們」作者葉山祥鼎，今天首次來台在台北動漫節舉辦簽名會，現場「熊本部長」KUMAMON也現身，還跳起「KUMAMON體操」。

2017台北國際動漫節今天邁入第二天，「KUMAMON與藍蜜蜂的夥伴們」的作者葉山祥鼎也現身，這也是葉山祥鼎首次來台舉辦簽名會，不少粉絲慕名而來。

現場排隊簽名的民眾表示，閱讀繪本後，可以感受到書中所描繪出互相尊重、認同、信賴的可貴等概念，也因此在動漫節來參與這場簽名會。

「熊本部長」KUMAMON也活力現身簽名會，不僅以默劇的方式宣傳熊本縣阿蘇，更以「KUMAMON體操」炒熱現場氣氛。

葉山祥鼎在簽名的同時，也親切地一一詢問與會民眾從何而來，發現有韓國、馬來西亞的粉絲，讓葉山祥鼎十分感動。簽名會最後，葉山祥鼎、KUMAMON也與現場民眾團體合影，更與每位簽名的民眾單獨合照，留下溫暖的回憶。1060203

(中央社)