俄國反對薩德部署 盼南韓放棄
俄羅斯駐南韓大使季莫寧（Alexander Timonin），今天接受南韓媒體採訪時表示，如果南韓政府部署「薩德」，俄羅斯為確保國家安全，將會被迫採取對應措施。
南韓「聯合新聞通訊社」報導，季莫寧表示，終端高空防衛系統（THAAD，薩德）部署南韓，會對朝鮮半島及地區和平構成威脅，也無助於實現地區和平。
不過季莫寧也說，希望今天不談「薩德」入韓將給韓俄關係帶來的影響，因為現在南韓還未實際部署「薩德」，俄方希望韓方能放棄這項決定。
至於俄羅斯反對「薩德」入韓的具體理由，季莫寧表示，俄方認為，南韓部署「薩德」意味著南韓被納入美國飛彈防禦（MD）系統，這對俄羅斯的戰略安全利益構成威脅。
此外，有關國際社會加大對北韓制裁力道，對北韓和俄羅斯關係帶來的影響，季莫寧指出，為了切實履行聯合國安理會決議，俄方已暫停與北韓的一切軍事、政治合作，但制裁範圍不應涉及切斷所有對話管道，並要把對北韓人民的影響降至最低。
針對美國國防部長馬提斯（James Mattis）訪問南韓並與南韓國防部長韓民求商討「薩德」入韓一事，季莫寧表示，美國防長是應南韓政府邀請訪韓，這是兩國之間的事情，加上相關活動尚未結束，不宜就此發表看法。1060203
(中央社)
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