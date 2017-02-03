陸春節假期 航空運量直逼1千萬人次
中國大陸7天春節假期2日結束。據官方統計，中國大陸籍航空公司在7天假期內共飛行6.9萬餘班次，較2016年春節假期成長12.9%；運送旅客984萬人次，成長15.1%。
新華社報導，春節7天假期內，陸籍航空公司飛行的上述班次共提供1283萬個座位，平均載客率因此為83%。
報導指出，中國大陸民航局資料顯示，春節假期航空旅客主要集中在北京、上海、廣州、深圳、昆明、成都、重慶等城市起飛，且每地每天平均超過5萬人次。
此外，烏魯木齊、杭州、上海、西安、廣州、深圳、麗江、寧波、汕頭等機場起飛的班機平均載客率，超過85%。
至於每天的運量變化，除夕（1月27日）和大年初一（1月28日）是相對低點，正月初二至初五（1月29日至2月1日）則逐日攀升，初六（2月2日）則進入收假高峰。
中國大陸民航局宣稱，春節假期全大陸平均航班正常率85.6%，較2016年春節假期提高3.1%。1060203
(中央社)
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