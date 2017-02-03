因應川普新政 三星樂金有意在美設廠

我要評比

南韓三星電子今天說，三星考慮在美國興建家電製造工廠；南韓樂金電子也透露，有此想法。目前各產業正準備因應美國總統川普可能採取的貿易保護政策。

美聯社報導，以公司規定為由不願具名的三星電子（Samsung Electronics）女發言人表示，這些計畫「純粹只是在評估階段」，尚未做出決定。

三星今天以電子郵件發出的聲明也說，公司持續評估「在美國的新投資需求」。這個消息引起了川普（Donald Trump）注意，他在推特發文說，「謝謝三星企業，我們歡迎你們來」。

三星在美國販售的電視機和冰箱等家電產品，多半是在墨西哥生產。

這位女發人拒絕說明，三星是否擔心美國可能對進口自墨西哥的產品課徵關稅。

南韓樂金電子（LG Electronics）發言人表示，樂金也正考慮在美國興建工廠，今年上半年會作出決定。這位發言人同樣不願具名，並指此事非常敏感。（譯者：中央社周慧盈）1060203

(中央社)