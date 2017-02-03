巴黎羅浮宮傳槍響 周邊地鐵站關閉

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法國媒體快訊報導，一名男子今早在巴黎羅浮宮附近試圖以刀攻擊一名軍人，這名軍人開槍反擊，持刀男子可能受傷，羅浮宮周邊地鐵站已關閉。

內政部也表示，羅浮宮一帶正發生「嚴重公眾安全事件」。1060203

(中央社)