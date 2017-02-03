內閣局部改組4首長異動 林聰賢接掌農委會

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內閣局部改組，陳時中接衛福部（左1）、林美珠（左2）接勞動部、陳良基（右2）掌科技部、林聰賢（右1）掌農委會。（本報系資料照片）

內閣改組傳聞不斷，行政院傍晚舉行記者會，公布改組名單，由發言人徐國勇對外說明。改組名單如下：科技部：陳良基、衛福部：陳時中、農委會：林聰賢、勞動部：林美珠。

宜蘭縣長林聰賢日前傳出將接勞動部長，但今天傍晚宜蘭地方又傳出他將接農委會主委。林聰賢也如所傳入閣，接農委會主委。

(集團連線報導)