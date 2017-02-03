一時起貪念 父偷金紙祭亡兒遭法辦

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桃園市52歲廖姓男子大年初一偷走土地公廟祭祀用香品金紙，拿去祭祀過世的兒子，但全程難逃監視器法眼；經警方多日調查，今天逮捕男子，依法究辦。

桃園市政府警察局龜山分局今天表示，廖姓男子大年初一中午在龜山區振興路一處土地公廟，竊取祭祀用香品，金額約為新台幣2500元。

警方根據廟方管理人員報案後，調閱沿路監視器畫面，循線發現竊嫌作案用車輛，隨即前往戶籍處查緝，但廖男並未居住在戶籍地，經大埔派出所員警持續訪查，鍥而不捨調閱沿路監視器，才查知竊嫌租屋處。

警方今天前往住處逮捕廖男，廖男心虛坦承犯行，表示因為祭祀過世的兒子，考量節省支出，一時心生歹念，對於竊盜行為相當後悔。男子在接受調查後，被依竊盜罪嫌究辦。1060203

(中央社)