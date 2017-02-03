密碼寫在金融卡背面 糊塗民眾遭盜領
南投市林姓民眾，因為怕忘記密碼，所以將號碼寫在郵局金融卡背後；日前，不慎遺失卡片，被戴姓男子拾獲，盜領2萬元還到家樂福刷卡購物！中興警分局循線將戴嫌逮捕，並提醒民眾切勿將密碼寫在提款卡，以免破財！
林姓民眾日前不慎遺失郵局VISA卡，戴嫌拾獲後，發現密碼就寫在卡片背面，一時心生貪念，到家樂福盜刷2筆金額共3223元，隔天又到郵局盜領2萬元。
中興警分局中興派出所接獲報案後，所長陳永斌立即派員前往遺失地點，及盜刷、盜領處所調閱監視器，以車追人循線將犯嫌逮捕到案，並依侵占等罪嫌移送南投地檢署偵辦。
中興警分局提醒民眾，不要將金融卡密碼等重要資料，抄錄在卡片背面，或書寫後放在皮夾，以免卡片遺失、皮夾遭竊時，被盜領造成損失。
(中時)
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