外傳中華隊士氣低迷 林智勝：球隊士氣沒問題

經典賽中華隊隊長林智勝今出席熱身賽售票記者會。(周鎮宇攝)

明經典賽中華隊就要前往澳洲移訓，先前都傳出今年中華隊士氣低迷，隊長林智勝今出席活動時說：「球隊的士氣沒有問題，問題是大家都拿比賽的結果來衡量。」

中華隊目前開訓至今將近一個多月，林智勝表示，因為要提早把身體狀況調整起來，集訓期間都以體能重量為主，另外把打擊的量拉高，真正的比賽在3月6號，去澳洲就是慢慢進入實戰的狀況。

繼前年12強棒球賽擔任隊長後，今年有扛下隊長一職，林智勝回應，就是把自己做好，然後帶動所有球員，把比賽的態度拿出來，在所有球迷面前，打出精采的比賽。

至於經典賽比賽用球，許多球員都有明顯感受到不同，林智勝回應，是沒有特別注意，打起來感覺差不多，不過在巨蛋比賽飛行距離會比較遠，等到去了首爾會在仔細觀察。

(中時電子報)