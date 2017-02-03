集集國中師生美展 創校首登藝文機構

南投縣集集鎮公所與集集國中合作，舉辦師生創作展，是學校創校以來，首次在藝文機構辦展，展現教學成果及學生藝術涵養。

為鼓勵學生多元發展、讓他們的才能有「被看見的機會」，集集國中與集集鎮公所合作，舉辦集集國中師生創作美展，即日起到15日在集集鎮文化服務所登場，50名學生作品橫跨繪畫、雕塑、編織，多素材創作類型，展現學生豐富美感及創造力。

集集鎮公所今天表示，集集國中是鎮內唯一的中學，近年人口外移，許多學生到外地就學，但集集國中仍積極建構優質學習環境，並強化學生的美術學習廣度與深度，加上教師熱心指導，學生常參加全國學生美術比賽獲獎，打響學校藝術教育好口碑。

鎮公所表示，此展覽是集集國中創校以來，首次在藝文機構正式展出，一圓學生夢想，讓他們的優秀作品給更多民眾欣賞，作品不乏全國性競賽得獎作品，此舉不僅是集集鎮，也是學校推廣藝術教育重要里程碑。

集集鎮長陳紀衡說，集集國中師生擁有豐富藝術創作能量，展出作品包括平面繪畫、立體雕塑、紙雕、版畫、書法、彩墨、編織、植物染、立體書等多種創作類型，也盼透過展覽讓外界看到偏鄉學校教師的教學熱情，及學生的藝術視野與涵養。1060203

(中央社)