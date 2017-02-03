川普支持者燒她書 JK羅琳推特巧妙回應

哈利波特系列小說作者JK羅琳因批評美國總統川普，惹一些粉絲憤怒，揚言要燒她的書，她處變不驚以玩笑方式回應，還說「用我的打火機」。

英國廣播公司（BBC）報導，JK羅琳 （J.K. Rowling）近來轉推批評川普旅行禁令的推文，有人留言說，現在就要「燒你的書，還有電影」。

羅琳反擊：「燒DVD的煙可能有毒，而我已經拿到你的錢，所以當然要用我的打火機。」

1名女粉絲說：「當了17年粉絲，剛剛燒了所有的哈利波特書。」

羅琳回應：「我想他們說的是真的：你可引導1個女孩去讀有關暴君興衰的書，但是仍無法教她思考。」

另有人推文說：「你是個笨女人，一輩子工作寫的書，講一個怪咖把人變成青蛙。不要碰政治。」

羅琳回說：「在--自由--國家--人人--可--談論--政治」。

這不是人們第一次燒掉或揚言要燒羅琳的書。1990年代晚期，在哈利波特系列書前幾本上市後，有些人擔憂書中提及魔法和超自然力量，認為這和聖經的教導相牴觸。（譯者：中央社羅苑韶）1060203

(中央社)