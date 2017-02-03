川普支持者燒她書 JK羅琳推特巧妙回應
哈利波特系列小說作者JK羅琳因批評美國總統川普，惹一些粉絲憤怒，揚言要燒她的書，她處變不驚以玩笑方式回應，還說「用我的打火機」。
英國廣播公司（BBC）報導，JK羅琳 （J.K. Rowling）近來轉推批評川普旅行禁令的推文，有人留言說，現在就要「燒你的書，還有電影」。
羅琳反擊：「燒DVD的煙可能有毒，而我已經拿到你的錢，所以當然要用我的打火機。」
1名女粉絲說：「當了17年粉絲，剛剛燒了所有的哈利波特書。」
羅琳回應：「我想他們說的是真的：你可引導1個女孩去讀有關暴君興衰的書，但是仍無法教她思考。」
另有人推文說：「你是個笨女人，一輩子工作寫的書，講一個怪咖把人變成青蛙。不要碰政治。」
羅琳回說：「在--自由--國家--人人--可--談論--政治」。
這不是人們第一次燒掉或揚言要燒羅琳的書。1990年代晚期，在哈利波特系列書前幾本上市後，有些人擔憂書中提及魔法和超自然力量，認為這和聖經的教導相牴觸。（譯者：中央社羅苑韶）1060203
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。