台北動漫節人氣旺 開展兩天20萬人次

2017第五屆「台北國際動漫節」今天開展第二天，參觀人潮達9萬9000人次，兩天總計參觀人潮為20萬人次，不僅較去年成長5000人次，各家出版業者提袋率更是暴漲。

台北動漫節昨天在台北南港展覽館開展，由於現在正值學生放寒假，不少人是拿著過年的紅包，購買限量動漫周邊商品。

今天開展第二天，參觀人潮達9萬9000人次，兩天總計參觀人潮為20萬人次，較去年成長5000人次。

明天適逢週末假期，參觀人潮可望再提升。明天在展場邀請知名動畫製作人諏訪道彥、渡邊哲也，舉辦「知名動畫創作秘辛」動畫製作幕後分享會。

諏訪道彥又暱稱日本動畫教父，1987年開始加入動漫圈時，先是參與了城市獵人等名噪一時動畫片的製作，直至1994年與同事們一起花費半年之久，讓柯南跳脫書籍的框架，活躍於螢光幕上，諏訪道彥將分享動畫製作背後秘辛。

渡邊哲也是知名動畫製作人，經手作品「金田一少年之事件簿」、「鋼鐵神兵」、「蜂蜜與四葉草」、「靈異教師神眉」、「足球小將翼」，無一不在動漫迷的回憶及腦海中留下深刻的印記，明天他將分享那些在腦海中揮之不去的動畫橋段，當初是如何呈現。1060203

(中央社)