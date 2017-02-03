台北動漫節人氣旺 開展兩天20萬人次
2017第五屆「台北國際動漫節」今天開展第二天，參觀人潮達9萬9000人次，兩天總計參觀人潮為20萬人次，不僅較去年成長5000人次，各家出版業者提袋率更是暴漲。
台北動漫節昨天在台北南港展覽館開展，由於現在正值學生放寒假，不少人是拿著過年的紅包，購買限量動漫周邊商品。
今天開展第二天，參觀人潮達9萬9000人次，兩天總計參觀人潮為20萬人次，較去年成長5000人次。
明天適逢週末假期，參觀人潮可望再提升。明天在展場邀請知名動畫製作人諏訪道彥、渡邊哲也，舉辦「知名動畫創作秘辛」動畫製作幕後分享會。
諏訪道彥又暱稱日本動畫教父，1987年開始加入動漫圈時，先是參與了城市獵人等名噪一時動畫片的製作，直至1994年與同事們一起花費半年之久，讓柯南跳脫書籍的框架，活躍於螢光幕上，諏訪道彥將分享動畫製作背後秘辛。
渡邊哲也是知名動畫製作人，經手作品「金田一少年之事件簿」、「鋼鐵神兵」、「蜂蜜與四葉草」、「靈異教師神眉」、「足球小將翼」，無一不在動漫迷的回憶及腦海中留下深刻的印記，明天他將分享那些在腦海中揮之不去的動畫橋段，當初是如何呈現。1060203
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。