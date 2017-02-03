澎衛生局抽驗湯圓等 全數合格

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元宵節將到，澎湖縣政府衛生局抽驗元宵應景湯圓與畜產品，共查驗計9件，結果全數合格，民眾可安心選購。

澎湖衛生局長陳淑娟表示，此次配合元宵節，前往湯圓飲食店、傳統市場等處進行抽驗，共抽驗有5件湯圓食材和4件畜肉品，檢驗防腐劑、著色劑和動物用藥殘留，檢驗結果均與規定相符。

陳淑娟提醒民眾湯圓的熱量，一般無餡小湯圓，10顆就相當於主食1份，熱量高達70大卡，等同於1/4碗的白飯；包餡湯圓熱量更高，若是芝麻或花生等傳統口味，4顆含熱量約280大卡，等於吃進一碗白飯，湯圓熱量高，建議民眾適量食用，以免造成體重增加與身體負荷。

此外，湯圓大多以糯米為主，黏性高不易消化，咀嚼不全或胃腸機能不佳的人，應慢慢進食，避免造成消化不良或食道阻塞的危險。1060203

(中央社)