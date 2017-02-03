持刀男子圖闖羅浮宮 遭軍人開槍擊傷

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法國警方消息人士透露，1名持刀男子今天在巴黎市中心羅浮宮附近企圖攻擊1名軍人，遭開槍還擊，身受重傷。

路透社引述另一消息人士說，這名男子攜帶手提箱，企圖進入羅浮宮地下商店。警方說，這個地點的人員現已疏散。

內政部發推文說：「巴黎羅浮宮一帶發生了嚴重的公共安全事件。」

羅浮宮發言人說，這座博物館「目前關閉」，但不願證實已疏散人員的報導。（譯者：中央社羅苑韶）1060203

(中央社)