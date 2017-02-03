2017竹北燈會 今晚點燈
「2017竹北燈會幸福竹跡」今天舉辦點燈儀式，即日起至12日止，在竹北市文化公園登場，主燈「鷄哩咕嚕迎新春」高4公尺，可以360度旋轉，晚間6點後，每半小時即有1場搭配燈光的主燈秀，除此之外，2月4、5、10、11日下午6點起，現場限量發送1000個「圓滿雞」主題的DIY小提燈，供民眾索取。
竹北市長何淦銘指出，今年除了主燈外，設置7座「情境燈區」、30座「特色花燈」，造型討喜又吉祥，邀請民眾每晚都可前往文化公園看燈。燈會活動將在11日晚間舉辦元宵晚會，邀請張秀卿、朱俐靜等人連番演出，每個周末亦有表演活動。
朱俐靜今天以神秘嘉賓身分出席點燈儀式，獻唱並參與點燈，讓現場民眾十分興奮。竹北市代表會主席林啟賢也表示，「圓滿雞」小提燈十分可愛，除了今天外， 2月4、5、10、11日下午6點起，燈會現場限量發送1000個。
何淦銘表示，到活動結束的每周六、日，均安排街頭藝人及表演團體在文化公園演出，也與光明美食商圈合作，商家提供免費兌換券或折價券，增添活動光采。另外，2月11日晚會當天，自早上4點起，縣政九路（光明一路至文平路路段）將雙線封閉，至隔天早上6點後通車，請民眾提前改道。活動詳情可至竹北市公所網站，或是臉書「2017竹北燈會」粉絲團查詢。
(中時)
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