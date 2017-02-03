高雄燈會大港花火助陣 11日發放限量提燈

小朋友手提高雄燈會人氣小提燈「旺來雞」。（柯宗緯翻攝）

小朋友手提高雄燈會人氣小提燈「旺來雞」。（柯宗緯翻攝）

2017高雄燈會藝術節自年初三開幕，活動長達14天至2月12日止，今年以幸福雞立為主題，高雄市政府觀光局特別設計能站立的旺來雞小提燈，將於2月11日萬人提燈大遊行當天限量發送，當天午夜12點最後一場「大港花火秀」將與民眾跨夜慶元宵，長達20分17秒的精彩煙火相信能讓民眾對高雄燈會藝術節留下美好回憶。

觀光局長曾姿雯表示，今年高雄燈會除了藝術燈飾區、宗教燈區、特別燈飾區、燈飾佈置競賽及全國創意花燈競賽區外，增加兒童彩繪燈籠隧道，愛河兩岸也裝設符合水岸意象的藍白碎燈，還有水上劇場絢麗燈光秀，把愛河點綴的美輪美奐，河西路的「愛河狂想酒吧區」則復刻50、60年代美國大兵最愛造訪的酒吧一條街，由眾多國內外知名酒商設置品牌形象攤位，搭配特色下酒菜，還能近距離觀賞水上劇場與花火秀，歡迎大家來享受高雄愛河獨有的浪漫氛圍。

曾局長說，廣受好評的「大港花火秀」將在2月4日(六)晚上10點演出長達10分6秒的花火秀，象徵106年的高雄光彩奪目、耀眼動人，2月11日(六)元宵節當晚12點更施放長達20分17秒，花色內容精彩可期，歡迎民眾當晚提著旺來雞小提燈參加元宵萬人提燈大遊行。

今年的遊行路線自民生河東路口至五福七賢路口，結束後可前往香蕉碼頭，或搭捷運至三多商圈站再步行至星光水岸公園觀賞難得燦爛大港花火秀，由於參觀人潮眾多，利用捷運與公車是最便利的看燈賞煙火選擇！

今年高雄燈會的人氣小提燈「旺來雞」，充滿幸福的好運及嘉年華的豐富色彩，將帶給民眾幸福好運旺旺一整年，小提燈將在2月11日萬人提燈大遊行當天晚上6點在五福大勇路口、五福大智路口、五福大成街口、五福河西服務台、中正河東服務台等五處發送給民眾，歡迎民眾排隊領取，提著旺來雞一起點亮高雄街頭。

燈會活動詳細資訊：

請上2017高雄燈會藝術節活動官網查詢。

小提燈發放資訊：

發放日期：105年2月11日(周六)

發放時間：18:00

發放地點：五福大勇路口、五福大智路口、五福大成街口、五福河西路服務台、中正河東路服務台等5處。

(中時)