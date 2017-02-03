維冠大樓倒塌滿周年 搶救過程出書

維冠大樓倒塌滿周年，台南地檢署3日舉行「0206臺南大地震偵辦實錄」新書發表會。（黃文博攝）

林琮盛（右）紀錄0206震災180小時救援紀實，出版了「七個絕不放棄的夜」一書，台南市長賴清德（左）也出席新書發表會。（黃文博攝）

去年農曆小年夜發生的台南大地震，震倒了永康區維冠金龍大樓，造成115人死亡、多人受傷的不幸事故。強震將滿週年，台南地檢署3日發表近10萬字《0206台南大地震偵辦實錄》新書；南市文化局也發表了《七個絕不放棄的夜：0206台南震災180小時救援紀實》專書。

台南地檢署檢察長張文政表示，維冠大樓倒塌因死亡人數多達115人，《0206台南大地震偵辦實錄》一書，從犯罪偵查、相驗、司法保護逐一紀實，目的在傳承辦案經驗，以便做為日後如果不幸再發生重大災難時，得以參考。

他特別強調，出版書籍，並不是要標榜台南地檢有什麼好的表現、或是績效，只是要完整記錄難得的經驗跟過程，以便供法界與建築業界參考，讓建築界在蓋房子時，能注意到偷工減料，是要吃官司的。

全程參與驗屍工作的法醫吳志信，在3日的新書發表會上談到，相驗維冠大樓的罹難者，永生難忘，他目睹康姓一家三口被壓在一起，先生為了保護妻女，用血肉之軀要頂住水泥，意圖犧牲自己保全兒女，至今這個畫面，但還停留在他的腦海裡。

南市文化局3日也發表《七個絕不放棄的夜：0206台南震災180小時救援紀實》專書，內容紀錄搶救關鍵與過程，這本書由當時擔任南市新聞處專門委員林琮盛編撰，他訪談10多位現場決策的市府首長及主管、工程技師公會等專業人士，以及搜救大隊、救災人員等，重現災變救援現場的關鍵決策與救援過程。

台南市長賴清德表示，新書保存歷史並讓救援經驗做為日後面對災變的寶貴參考，也期待未來社會看待0206震災，記得的不再只有恐懼與傷亡，而是社會愛心有多大，以及台南市民的堅強勇敢。

《0206台南大地震偵辦實錄》首刷1千本，定價6百元，只在南檢販售，有意購買者，可洽詢06-2959731；《七個絕不放棄的夜：0206台南震災180小時救援紀實》專書，只印700本，不對外販售。

(中時)