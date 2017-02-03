「雞尾酒」點燈！　屏東燈會拍照打卡新點

屏東勝利文創園區推出「金雞報喜慶元宵2017屏東意象」活動，3日晚上主燈「雞尾酒」正式點亮，吸引民眾前來拍照觀賞。(謝佳潾攝)

屏東勝利文創園區推出「金雞報喜慶元宵2017屏東意象」活動，3日晚上主燈「雞尾酒」正式點亮，吸引民眾前來拍照觀賞。(謝佳潾攝)

點燈！屏縣府為讓民眾歡度元宵佳節，特地在勝利文創園區推出「金雞報喜慶元宵2017屏東意象」活動，今天晚上主燈「雞尾酒」正式點亮，吸引近百名民眾前來觀賞，大小朋友不約而同大排長龍領取小燈籠，在主燈前拍照打卡分享佳節氣息。

文化處表示，主燈「雞尾酒」由藝術家張新丕設計，用海洋椰林及屏東地方產業元素創作；另有大路關石獅公、牡丹社事件等7座特色燈牌，用創意巧思與萬年溪畔旁的綵燈節燈區相互輝映。

出身屏東的張新丕老師為留法藝術家，在國內外享有盛名，他從熱帶屏東的節慶歡樂氣氛為創作發想，以大公雞造型象徵屏東的多元族群彼此互相融合，成為一杯「屏東風味」的香醇雞尾酒。

他指出，酒杯上的小洋傘代表南國陽光普照，心型櫻桃象徵熱情，檸檬片與椰子構成熱帶海洋風情；底座的燈箱圖案則是多元族群與自然人文特產，如新住民、大路關石獅公、鵬灣跨海大橋、黑鮪魚、陶壺、恆春古城等。

縣府表示，勝利燈會跳脫常見的單顆燈籠串連懸掛方式，用竹架搭設的燈牌營造特別的聚合美感，7座燈牌除闡述在地故事外，也傳達歷史教育，在各縣市燈會中獨樹一格，另外也在老樹群落、日式眷舍的襯托下，營造出溫暖的街角氛圍，已成為眾多外地遊客造訪的熱門打卡點。

(中時)