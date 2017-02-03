陸意外收緊政策 港股連4黑

我要評比

港股今天連續第4天收黑。耶誕節後強勁的反彈漲勢似已後繼無力，受累於市場對全球成長不確定，同時中國大陸也出現了政策收緊的新跡象。

路透社報導，恆生指數下跌0.2%，收23129.21點，週線累跌1%；恆生國企股指數（H股指數）下挫0.1%，收9683.23點，週線累跌0.7%。

市場情緒也因為大陸大宗商品價格下跌受到打擊，重創在香港交易的資源公司股價。

第一上海證券有限公司策略師葉尚志表示，美國總統川普推出一連串爭議性政策，使外界擔心貿易和政治摩擦恐不斷升級，動搖了投資人信心。

葉尚志說，「外部環境有許多不可預測性，使得投資人開始規避風險」；並說，市場自去年12月底強勁反彈後，承受到盤整的壓力。

「除此之外，流動性緊縮對股市沒有幫助，美國將會繼續升息，中國也正在去槓桿化。」（譯者：中央社陳昱婷）1060203

(中央社)