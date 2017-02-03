高志鵬再籲改紙鈔 拚紙鈔界奧斯卡獎

民進黨籍立法委員高志鵬表示，以台灣的設計力應該可以贏得這項「紙鈔界的奧斯卡」。（圖／取自高志鵬臉書）

高志鵬於過年前（1月26日）拋出改版新台幣紙鈔的構想，表示他有些朋友看膩現在的新台幣紙鈔，因此主張新台幣紙鈔設計的過程，應該經過公民參與來凝聚社會共識，並將推動修改中央銀行法第15條，設立「國幣（設計）委員會」，納入公民參與機制，展現台灣民間豐沛的設計力。

今（2月3日）高志鵬又表示，設計力就是競爭力，台灣有機會贏得紙鈔界的奧斯卡嗎？

高志鵬表示，他可以體會大家對新政府拚經濟的期待，但希望藉由設計與創新，讓經濟產業加速升級，而鈔票正是國內外設計界常見的討論題目。

高志鵬並表示，世界紙幣協會(IBNS)舉辦的年度評選(Banknote of the year)，被稱作紙鈔界的奧斯卡。而以台灣的設計力應該可以贏得這項「紙鈔界的奧斯卡」，透過公民參與改版新台幣的方式，在日常生活中培養設計感的美學，提升長線的競爭力。

不過有些網友不買帳，紛紛表示，「經濟就沒很好，搞有的沒的」、「嫌你主席的民調不夠低厚？！要搞到0趴才爽膩」、「我們也看膩你了，請你別出現刷存在感好嗎？」「真的有夠煩的，是沒有別的事好做了嗎」、「不要再害小英了」！

(中時電子報)