美國防部長：釣魚台列嶼適用《美日安保條約》第5條

美國國防部長馬蒂斯3日在東京與日本首相安倍晉三舉行會談，會談中確認了，釣魚台列嶼是《美日安保條約》第5條的適用範圍。馬蒂斯表示，美國將遵守對日本負有防衛義務的《日美安保條約》第5條的規定。

馬蒂斯3日下午搭專機抵達駐日美軍司令部所在地的東京橫田基地，傍晚赴首相官邸拜會日本首相安倍晉三，並在防衛大臣稻田朋美作陪下舉行會談。

安倍表示，「確信與川普政府之間的美日同盟也不會動搖。」馬蒂斯則強調，「美日共同面對北韓等諸多課題，我想明確表達的是，和1年前、5年前一樣，《日美安保條約》第5條真的很重要，且未來5年、10年也不會改變吧。」

會談中還將針對北韓接連發射彈道飛彈，中國在南海的軍事動向等亞太地區情勢交換意見。

(中時)