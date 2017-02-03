WTA台灣賽》對絲托索生涯首勝 彭帥：不知怎麼贏的
生涯前6度對戰澳洲名將絲托索(Samantha Stosur)都苦吞敗，中國大陸女將彭帥在WTA台灣賽討回顏面，3日以兩個6比4直落二撂倒大會第2種子，奪生涯對戰首勝，不過她笑稱自己後知後覺，「主持人開場介紹後，我才知道原來我還沒贏過一場。」
2011年美網女單冠軍絲托索，此役前對彭帥6戰全勝，3日卻踢到鐵板首盤陷入苦戰，倒是彭帥搶下首盤後，次盤趁勝追擊，第7局強勢破發絲托索，即便第9局錯過兩個賽末點，隨後發球局仍穩穩拿下，將對戰首勝放入口袋。
「我賽前真不知道我對她一直輸。畢竟自己術後花了很長段時間回來，也不知道為什麼能贏。」彭帥2015年腰部動刀，去年傷癒復出重返網壇，對她而言能康復再戰已滿是感恩，「或許是自己抱著破斧沉舟的心態吧，堅持很重要，能拿下第一勝很棒。」
彭帥下一場將碰頭捷克女將沙法洛娃(Lucie Safarova)，兩人上個月澳網女雙決賽才碰頭，最終沙法洛娃鏖戰3盤封后，這回彭帥有希望在單打賽場甜蜜復仇，過去兩人對戰彭帥2勝4負，她說，「我記得是輸多贏少，她是位強勁對手，就盡力拚。」
(中時電子報)
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