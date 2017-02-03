七旬婦上公廁疑遭色狼襲擊 警封鎖現場偵辦

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警方封鎖現場採集證物。（翻攝自臉書《新竹大小事》）

新竹市1名70多歲老婦人，3日下午與女兒到某公廁上廁所時，疑似遭1名男子尾隨突襲，雙方在廁所發生拉扯，幸好男子遭老婦呼救聲嚇退，女兒協助報警，警方已封鎖該公廁採證調查。

警方指出，老婦人稱遭1名年約30多歲、穿短褲的男子跟進廁所攻擊，拉扯中輕微受傷但無大礙，警方正調閱監視器過濾可疑人士。

由於警方在公廁外圍拉起封鎖線，過程被網友目擊PO網，引起熱烈討論，警方強調老婦無礙且無財損，已積極偵辦中。

(中時)