北投6起縱火犯移送 士檢擬「預防性羈押」

涉嫌縱火6起的劉嫌，傍晚移送士林地檢署。（陳鴻偉攝）

22歲劉姓毒蟲，今天凌晨在北投石牌一帶連續縱火6起，傍晚被依公共危險罪移送士林地檢署，由於劉嫌情緒不穩定，極有可能再度犯案，士林地檢署準備對他聲請「預防性羈押」，劉嫌目前正在士檢庭訊中。

劉嫌說辭反覆，表示因毒品糾紛與人結怨，縱火是為了洩憤，但他說辭反覆，一開始說自己只是點煙勿燒，後來又只承認其中3件，北投警方則說，劉是毒品調驗人口，陸續涉及數起毒品、竊盜案件，是士林、北投一帶的不定時炸彈，不少居民都很頭疼。

(中時)