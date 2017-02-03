高雄建構移訓產業 廣邀韓職中職打交流賽
高雄市政府將從2月27日到3月5日，在澄清湖棒球場及立德棒球場舉辦台韓跨聯盟交流賽事，邀請台灣、韓國7支職業棒球隊參與，高市府指出，這項賽事一方面是針對測試澄清湖棒球場整修成效，另一方面則是試圖擴大移地訓練產業規模。
高雄市體育處處長指出，南韓職棒有許多球隊已經來高雄春訓多年，所以藉由這一次澄清湖棒球場的整修，所以廣邀中職與韓職的球隊來舉行跨聯盟的熱身賽，一方面建構起高雄的移訓產業，另一方面也可以提升台灣的棒球水平。
今年廣邀3隻韓職二軍球隊、世大運代表隊，以及中職除lamigo桃猿外的三支隊伍進行比賽，黃煜回應，因為今年賽事很多，有經典賽與台日交流賽，猿隊許多球員會參與台日交流賽，所以不克前來，不過未來會繼續打造這樣的交流賽事，也會廣邀日職等球隊一同參與。
其中比賽除了韓職與中職跨聯盟對抗外，比賽用球方面，也將在守備期間，使用對方聯盟用球，已透過這樣的熱身賽性質，達成更好的訓練效果。
目前澄清湖棒球場針對草皮，以及許多選手設施進行改建，黃煜說，未來最重要的草皮維護，目前先與屏科大合作，之後會採取外包的方式，讓專業的團隊進行草皮上的管理，至於是否開放認養，只要有球團有需求，都可以與市府洽談。
(中時電子報)
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