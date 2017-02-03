2千萬買到贗品 古董收藏家打官司失利

余姓男子10多年來斥資近2500萬元向黃姓同好買下田黃石、張大千畫、犀牛角雕刻品等藝術品，沒想到自行送驗或拍賣都被鑑定是贗品，怒告黃男詐欺，黃喊冤說都是余男主動拜託轉讓，友人也證稱雙方相識10餘年，文藝品並無固定行情，桃檢認為雙方屬民事糾紛，對余男不起訴處分。

余男2003年起向72歲黃姓同好收購文物，陸續以現金買了3顆田黃石印310萬元、張大千字畫6張及1幅對聯共772萬元、以及犀牛角雕刻藝術品50餘件約1390萬元，總共花了2472萬餘元。

余男事後將田黃石、角雕送到中華民國寶石鑑定所鑑定，沒想到每顆逾百萬元的田黃石裡面混雜「氣泡、懸浮微粒」，只是人造物質混合組成，角雕不過是一般動物角類，就連委託拍賣公司拍賣張大千的字畫，也都被認為是贗品拒於門戶，自覺被當凱子的余男，怒控黃男詐欺。

黃男否認詐欺，強調他跟余男是認識10多年的古董同好，張大千字畫是半世紀前，向師大附近1間畫廊購買，畫廊當時跟他強調是真跡；田黃石是一位國大代表割愛、角雕則是朋友從大陸帶回的，他有向余男講明不清楚是什麼角，當時全都是余男主動說要購買，且事後也以300萬元將田黃石印全部買回。

2人的多位古董同好證稱黃男不相信科學、只相信自己眼光，文物應該沒有送鑑定，且古文物本就難以鑑定真假，看了喜歡、價格可以接受就買下，檢方認為，文物藝品並無固定行情，受個人主觀喜好影響，且余男坦言字畫無法提出鑑定報告，認為是民事糾紛，雙方應循民事途徑解決，刑事部分偵結予以不起訴處分。

(中時)