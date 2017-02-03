行政院：陳時中適合衛福部長一職

衛福部長確定換人，由前衛生署副署長陳時中接任。（取自台北醫學大學網站）

衛福部長確定換人，將由前衛生署（現衛福部）副署長陳時中擔任。陳時中方才接受記者電話採訪表示，自己是近2日接獲行政院諮詢，表示陳對衛福部業務熟習，又是蔡英文總統醫療政策白皮書的撰寫人，相當適合衛福部長一職。

陳時中強調，自己上任後，將力求醫療院所「人盡其才」，對於衛福部現正推行的醫師納勞基法，他表示「大方向不會變」，但畢竟醫療屬於服務業，故在執行的層面上，要兼顧保障病人的生命安全、以及醫師的勞動條件，會和醫界進行更密切的討論。

對於今年上路的長照2.0，外界過去盛傳「大政委、小部長」，認為長照業務都是由政委林萬億主導；陳時中說，政委是負責指導、衛福部負責執行，兩者互相配合，絕沒有大小之分。

面對國人最關心的食安議題，陳時中強調，衛福部絕對是以國人安全為優先，力求風險透明化，在以實證為基礎的前提下，將同時重視本土需求以及國際的接軌。

陳時中畢業於台北醫學大學牙醫學系，現職為台北醫學大學董事、博齡牙科診所院長，經歷包括行政院衛生署副署長、台北市牙醫師公會理事長、牙醫師公會全國聯合會理事長、行政院衛生署牙醫諮詢委員會委員、行政院衛生署全民健保監理委員會委員、行政院衛生署費用協定委員會委員。

(中時)