行政院：陳時中適合衛福部長一職
衛福部長確定換人，將由前衛生署（現衛福部）副署長陳時中擔任。陳時中方才接受記者電話採訪表示，自己是近2日接獲行政院諮詢，表示陳對衛福部業務熟習，又是蔡英文總統醫療政策白皮書的撰寫人，相當適合衛福部長一職。
陳時中強調，自己上任後，將力求醫療院所「人盡其才」，對於衛福部現正推行的醫師納勞基法，他表示「大方向不會變」，但畢竟醫療屬於服務業，故在執行的層面上，要兼顧保障病人的生命安全、以及醫師的勞動條件，會和醫界進行更密切的討論。
對於今年上路的長照2.0，外界過去盛傳「大政委、小部長」，認為長照業務都是由政委林萬億主導；陳時中說，政委是負責指導、衛福部負責執行，兩者互相配合，絕沒有大小之分。
面對國人最關心的食安議題，陳時中強調，衛福部絕對是以國人安全為優先，力求風險透明化，在以實證為基礎的前提下，將同時重視本土需求以及國際的接軌。
陳時中畢業於台北醫學大學牙醫學系，現職為台北醫學大學董事、博齡牙科診所院長，經歷包括行政院衛生署副署長、台北市牙醫師公會理事長、牙醫師公會全國聯合會理事長、行政院衛生署牙醫諮詢委員會委員、行政院衛生署全民健保監理委員會委員、行政院衛生署費用協定委員會委員。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。