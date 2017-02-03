內閣改組 徐國勇：原四首長仍留執政團隊
內閣四部會局部改組，行政院發言人徐國勇今晚表示，科技部長楊弘敦、勞動部長郭芳煜、農委會主委曹啟鴻、衛福部長林奏延仍會留在執政團隊繼續服務全民，派任職位之後再說明。政務委員林美珠兼任勞動部長。四部會首長交接時間在下禮拜院會前。
科技部長由現任教育部次長陳良基接任；衛福部長則由前衛生署副署長陳時中出任；宜蘭縣長林聰賢接任農委會主委；勞動部長由政委林美珠兼任。
徐國勇說，陳良基具有科技背景，本身也是電機博士，對科技方面非常熟悉，借重專才接任科技部長。
徐國勇表示，林美珠則有法律專才，《勞基法》通過後，週休二日還有很多法規適用，以及法律解釋，而且林美珠也擅長溝通，需要借重林的專才。
徐國勇說，陳時中曾擔任衛生署副署長，具有醫學背景，熟稔衛生署業務。
徐國勇強調，林聰賢農專畢業，具農業背景，加上宜蘭縣是典型的農業縣，熟悉農業政策。
徐國勇指出，行政院長林全今約詢楊弘敦、郭芳煜、曹啟鴻，由於林奏延人在美國，所以是以電話告知。
徐國勇說，林奏延更早之前已向林全表達請辭之意，但被林全慰留，希望等到內閣局部調整再通盤考慮。
(中時)
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