文青週末地圖 情定化城寺

週末將至，本週優質藝文活動包括，尚和歌仔戲劇團「情定化城寺」、「不曾到來的未來─黃贊倫個展」、「危觀風景—原住民族文化與空間部署」特展、北美館「藝術．開春吧」。

1. 情定化城寺高雄團隊「尚和歌仔戲劇團」，2月4日、5日將於台北城市舞台演出「情定化城寺」。

「情定化城寺」2016年高雄至德堂首演，獲得熱烈迴響，2017年北上加演，以澎湃的電影曲樂風，再次唱出歌仔的新經典。

這齣劇以傳說中的地藏王菩薩金喬覺為構想，編寫出溫馨輕喜的人間與地獄故事，透過導演曾慧誠的新穎手法，提煉出一齣飽滿華實的作品，讓愛戲的人得以咀嚼再三、哼唱其中。

2. 不曾到來的未來─黃贊倫個展台北當代藝術館實驗展場即日起至3月5日，展出「不曾到來的未來─黃贊倫個展」，藝術家黃贊倫意圖將人類最初對於「即將到來」的世界，推衍成一種「尚未到來」的待續狀態，不斷誘引大家去期盼下一個將臨的文明。

藝術家黃贊倫置換不同時序下的空間與立場，將虛擬與真實並置，讓未來與現今交錯。邀請觀眾穿越至未來且置身其中，去覺察文明演進的過程中，我們該如何對未來進行想像與押注。

3.「危觀風景—原住民族文化與空間部署」文化部所屬國立台灣美術館主辦的「危觀風景—原住民族文化與空間部署」特展，即日起至4月9日，將在國立台灣美術館202展覽室正式開展。

「危觀風景—原住民族文化與空間部署」特展，企圖打破漢原分界、傳統與當代藝術的分野，邀請原住民族裔與非原住民族裔創作者共同參展，分別爬梳歷史、事件、地景等文獻脈絡，交織藝術家的創作、自我省思與實踐。展覽呈現原住民族「自我」與「他者」的不同視野與多元觀點，希望能開啟一個超越過往的探討對話方式。展覽內容從1980年代的原運以及原住民族自覺意識崛起為起點，嘗試串聯「蘭嶼，一九八七」、「莫拉克，二○○九」、「美麗灣，二○一二」等三個代表國家體制政治力、氣候變遷的自然力以及資本利益的經濟力等三種力量，對於今日原住民空間和景觀所形成的強大影響。

4.北美館「藝術．開春吧」台北市立美術館盛事「2016台北雙年展」即將於2月5日告一段落，還未得空前來參觀的民眾，可把握春節假期的最後參觀機會。

本次「藝術．開春吧」系列活動除了「每日定時導覽」外，特別提供「親子導覽－新春特別版」，適合春節假期全家同遊。不論是還未參觀或者「意猶/一遊未盡」的民眾，利用週末帶家人到北美館走春。1060203

(中央社)