政院宣布 林美珠接勞動部陳時中接衛福部

我要評比

行政院發言人徐國勇今天宣布內閣四部會改組，科技部長由教育部次長陳良基接任、勞動部長由政務委員林美珠接任、衛福部長由前衛生署副署長陳時中接任、農委會主委由宜蘭縣長林聰賢接任。1060203

(中央社)