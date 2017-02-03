台南市建築師公會出書「震‧省」 揪維冠倒塌真相

台南市建築師公會以「震．省」為主題，揪出維冠金龍大樓倒塌真相，圖為理事長葉世宗。(曹婷婷攝)

不甘建築師遭汙名，建築師界選在0206地震周年，強調說真話的勇氣。(曹婷婷攝)

0206地震周年前夕，包括市府、南檢都發表專書，詳實記錄救災、偵辦紀錄，台南市建築師公會也以「震．省」為主題，揪出維冠金龍大樓倒塌真相，理事長葉世宗說，從鑑定報告得知，維冠結構設計圖沒問題，施工卻存在大問題；另也批判法院一視同仁的媚俗判決，失去營建過程各行為人在品管的比例權重原則。

維冠大樓倒塌，釀115人死亡，造成上百個家庭破碎，是台灣有史以來最多人因單一建築物倒塌而罹難的不幸事件。

葉世宗說，0206即將周年，建築師公會耗時半年，基於對建築的專業理念，邀請曾前高雄市建築師公會理事長陳啟中、成大建築系老師杜怡萱等多位專精建築專家，針對維冠大樓建築結構及倒塌，做精闢分析，其中，燦坤打掉的梁柱是否也造成樓塌，也出現激辯，最後歸納雖非造成大樓倒塌主因，但卻使得大樓成為「軟腳蝦」。

台南市建築師公會6日當天將發表「震．省」報告專書，葉世宗強調，今年再不把事件導向正確方向，外界鄉愿誤解「蓋房子都是建築師的責任」，罔顧其他監造、現場施工相關單位之責，以後也沒機會了，希望藉此讓大家記得維冠是怎麼倒的。

他說，以維冠大樓原始結構設計圖來看，是沒有問題的，若施作的人照起工建造，根本不可能會發生倒塌，即使遇到去年那場強震，照理說不該崩塌，頂多傾斜、毀損，否則何以一旁同樣2、30年房子何以未倒？這顯示施工存在很大問題。

建築師竇國昌指出，會倒塌的都是一般私人住宅，相較於公共工程由建築師、營造主任技師共同監造，私人住宅問題出在建設公司不願出錢，委由建築師監造，多傾向自己找技師監造，但一出事，責任如何釐清？「建築師無法插手，不是建築師不願扛責」，他說，建築師都希望可以親自監造，因為無法監工卻必須為房子品質掛保證，這種謬誤結構下，造成建築師過得心驚膽跳，「只要一有地震，就擔心房子會不會倒？」

回過頭來檢視責任，葉世宗說，當各界究責建築師，實際肩負監造的營造廠主任技師卻無責，呼籲應提出改革之道，公共建築有三級品管嚴格把關，私有建築物卻輕忽這個環節，因此，他強調，三級品管必須落實到私人住宅，從營造廠、建築師乃至公部門均需為起造的建築物責任。

葉世宗也強調，建築師公會認為必須進行真相探討，對整個營建業才有幫助，但荒謬的是，營造廠至今都不覺得需負任何施工責任，反觀建築師則需負品質保證之責，這是根本的謬誤，

公會並也針對法院判決提出質疑，直指判決媚俗，失去營建過程各行為人在品質管理的比例權重原則，誤導民眾錯誤判斷，更未能達到讓營建環境檢討改進；他說，設計人依法規請照、監造人負責抽檢確認、營造廠負施工責任，營造廠主任技師負責督導施工，難道學生作弊，監考官也要抓起來關？

葉世宗說，建築師界需為這場震災中，建築師不當借牌行為反躬自省，該案建築師未善盡專業責任，殊難原諒，但建築界也一致認為，社會不該鄉愿、媚俗，建築過程各行為人及三級品管的課題，更需要被檢視與深入探討。

他說，借牌是25年前歷史共業，當年沒幾個建築師，大家都借牌在蓋房子，但現今這種現象已經很少了，不過，截至目前為止，營造廠主任技師仍有95%借牌，這個現象必須杜絕，建議政府應強化營造廠負起法定施工責任的觀念，主任技師應確實指導現場施工，甚至應要求營造廠製作建築生產履歷。

(中時)