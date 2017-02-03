慶祝農民節 彰化縣表揚模範農民

獲農委會的十大神農獎的竹塘青農蔡宜修(後排右四)種出優質平地高麗菜，今天獲彰化縣政府表揚。(謝瓊雲攝)

首創塑形元寶金桔的社頭鄉農民蕭永仁(右五)，今天獲彰化縣政府表揚。(謝瓊雲攝)

彰化縣各界慶祝農民節，3日上午在溪州公園表揚全縣107名模範農民，其中包括榮獲行政院農委會十大神農的青農蔡宜修，與養殖動物福祉雞蛋的張建豐、使金桔盆栽藝術化的蕭永仁，全台首創樹玫瑰的陳俊吉等模範農民。

彰化縣長魏明谷、縣農會理事長張添財、常務監事許天福與總幹事廖振賢等人共同頒獎表揚模範農民；魏明谷說，彰化縣是農業大縣，在全國各項選拔中屢獲佳績，去年名米競賽，縣內也有陳格俊、李有盛及洪壯健3人在全國63個參賽隊伍中拿下冠軍。

竹塘鄉青農蔡宜修，以種植耐熱品種的平地高麗菜榮獲神農獎，他在台中區農改場輔導下，突破種植技術、扭轉夏季平地種植甘藍的不可能；並秉持友善環境的種植方式，減少農藥、肥料及用水量40%以上。

社頭鄉金桔農蕭永仁，致力研發金桔種苗技術，還研發全台首見的「元寶金桔」並取得專利，身為產銷班長的他不藏私，無償提供各品種金桔種苗供班員種植並教導嫁接技術，將金桔轉做成高經濟價值的農產品，使班員收入倍增。

北斗鎮張建豐從父親手中接下經營『全佑牧場』，打造快樂的蛋雞場，利用許多高科技設備及技術如水簾系統及自動環控系統等打造適宜雞隻生長的環境，並導入自動化輸送帶、二氧化氯殺菌系統，提升雞蛋衛生及品質。

田尾鄉陳俊吉首創樹玫瑰品種，並自美國引進逾千種玫瑰花品種，發展異業結盟及推動農業加值升級等，整體年產值達1億元以上。他研發玫瑰接穗嫁接技巧及對稱芽接技巧等技術，能使樹玫瑰快速成長及保種，提高樹玫瑰母株數量，可增加約30%銷售數量。

(中時)