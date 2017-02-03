台鐵370多人春節曠職 少數恐遭免職
今年春節台鐵產業工會因不滿台排班制度，發起依法休假，台鐵統計，約370多人未依規定出勤，視為曠職，少數人恐面臨最嚴重的免職處分，其餘則是記過或申誡。
台鐵說，這次春節未依規定出勤的員工主要是列車長及車站運務人員，未依規定出日數從1天到4天，多半是2天或3天。
台鐵正依序寄發曠職通知書，員工收到後有3天時間可陳述意見，之後會由考懲委員會開會決定懲處，連續曠職4天者最重處分是免職，曠職1到3天者，則是記過或申誡。
台鐵不願透露多少人連續曠職4天，只說少數人；台鐵預計最快16日開考懲委員會。
台鐵運務處長張錦松說，台鐵現在的排班制度完全符合勞動部的規定，且台鐵員工是公務員兼具勞工身分，現有勞動規則也經過地方勞工局備查，部分員工對排班制度不滿意，仍應依規定出勤，再透過理性協商，不該採取激烈手段，利用民眾春節返鄉提高訴求。
王俊翔是台鐵台南站服務台人員，進台鐵2年多，他說，現在台鐵的排班制度不人性，3班制員工在日夜班工作條件下，無法有完整的曆日休假。
王俊翔支持台鐵產業工會的「兩輪一休」，他說，很多員工只是望在目前排班制度下，每人每週至少能有一天零時到24時完整的休假日。
張錦松說，台鐵也積極爭取人力，但人力補充需要時間，且每年還有人退休，現有人力資源，做不到「兩輪一休」。1060203
(中央社)
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