竹北燈會邀藝人表演 朱俐靜現身點燈
新竹縣「幸福竹跡」竹北燈會活動，將邀請多位藝人於週末到場演出，歌手朱俐靜今晚到場與竹北市長何淦銘等人一起點燈，為活動揭開序幕。
竹北市長何淦銘表示，「幸福竹跡」竹北燈會活動今晚在文化公園（竹筍公園）展開，會場裝置近40座各式藝術花燈，其中，呼應雞年打造的主燈「(奚鳥)哩咕嚕迎新春」，連基座高約4公尺，象徵吉祥，也代表喚醒新的一年，為新春開好運。
竹北市公所表示，今年主燈不僅可以360度旋轉，還搭配年節喜慶音樂及炫麗燈光，每天下午6時起，每隔30分鐘都有精彩的主燈秀，預計展到2月12日止。
除了主燈區外，會場設置了7座「情境燈區」、30座「特色花燈」；在四周道路則有繽紛的LED「光環境」佈置、象徵紅運當頭的「紅燈籠」廊道；在景觀迴廊上也裝置了喜氣的「春福燈飾」、年節應景裝飾及童玩體驗區。
市公所表示，除了賞花燈、猜燈謎外，周末假日也安排藝人、社團演出與文創市集等活動，包括2月4日邀請羅國禮、黃子軒與山平快等人獻唱，5日則有荳荳、知己二重唱，以國、台語經典歌曲與大家同樂。
2月11日元宵節邀請在地竹北高中管樂隊、極地合唱團等社團表演，還有當紅的小男孩樂團及麋先生樂團精彩慶元宵；晚上的「元宵Ya晚」晚會請來張秀卿開場、朱俐靜壓軸演出，台語歌手向蕙玲、陳思安、葉勝欽、方寧等藝人也將到場一起過元宵。
此外，竹北市公所今年也推出「圓滿雞」主題的DIY小提燈，於今天下午5時35分在現場發送1200個；4、5、10、11日下午6時起，還會再現場限量發送1000個，每人限領1個。1060203
(中央社)
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