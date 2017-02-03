台南震災紀實:有了愛 什麼都不會改變

1位只會說中文「謝謝」2個字的日本人，得知台南強震後，自費從日本飛抵台南維冠大樓倒塌處想當志工，他只是想為曾幫助日本震災的台灣，盡一份心力。

這是台南市政府今天發表「七個絕不放棄的夜：0206台南震災180小時救援紀實」的1個小故事，這名日本人因語言不通，災區救援已上軌道，最後被婉拒，未能在災區完成當志工的心願，卻也凸顯日本友人的關懷之情。

這本震災救援紀實專書，平鋪直述整個維冠大樓救援的決策和過程，面對災戶家屬焦慮的心情，當時的工務局長吳宗榮（現任台南市副市長）說，救災人員就是盡力而為，「我們不是上帝，先發現就要先救」。

想進入支離破碎的大樓救人，救難人員也得賭上自己的命，每次冒險搶進搖搖欲墜的維冠，搜救隊長都會問技師「我們弟兄進去，到底安不安全」。

市長賴清德日以繼夜指揮救援，當時的市府秘書長陳美伶（現任行政院秘書長）回憶說，她勸市長要適當休息，市長卻臉色一沉，口氣嚴厲回答「什麼事情都可以說，唯獨這件事情不要再說了」。

陳美伶表示，這是她跟隨市長5年多來，第一次見識到他如此嚴厲的神情，也體會到市長以硬石般的意志力，堅決搶救每一條生命。

台南地檢署也發表「0206台南大地震偵辦實錄」一書，詳述震災後從相驗到蒐證偵辦的完整過程。檢察官蔡明達、胡晟榮在去年大年初四上午8時起負責相驗，單是1天確認身分就有30多件。

「家屬是有情緒的，就算他們知道親人存活的機會已經很渺茫了」，蔡明達、胡晟榮說，因此，當檢方請家屬認屍時，都會先找講話有條理，情緒比較穩定的。

1位父親堅持要見到孩子，檢察官許華偉拗不過他，只好答應，但當打開屍袋時，許華偉看到10歲男孩頭髮、臉上及身上滿是水泥粉塵，也差點掉淚，父親則是痛哭失聲，腿軟跪地，幾乎是被用拖的，才離開了停屍間。

檢察官陳竹君一度擔心家屬認屍時，死者外貌已有重大改變，不再是至愛的模樣，但當家屬明確地指認出時，陳竹君才知是自己多慮了，對家屬來說，「有了愛，什麼都不會改變」。1060203

(中央社)