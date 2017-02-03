林智勝棒子加溫 頻轟經典賽用球

35歲的職棒球星林智勝擔任經典賽中華隊長，今天出席熱身賽記者會時，領隊趙士強爆料，林智勝的狀況很好，練打頻頻開轟。

趙士強還開玩笑說，如果是去年中職用球，可能打更多支。林智勝則回應，練習狀況本來就有好有壞，那天剛好多打幾支，「可能牆比較近」。

中華隊在台中集訓，不論投打已是經典賽用球，林智勝說「沒有特別注意是打什麼球」。

總教練郭泰源虧他，「比賽打比較有重要，練習時打沒有用，留著比賽打啦」。郭泰源說，經典賽用球沒有差很大，最主要是投手要適應，投手比較敏感，野手不至於要太多調適。

中華隊集訓約1個月，4日即將啟程到澳洲移地訓練，打5場熱身賽，接著回台灣與古巴熱身賽。

林智勝表示，之前的集訓以體能、重量為主，去澳洲之後就要進入比賽模式，拉高強度。

最近因一篇報導，中華隊士氣成了話題，林智勝鄭重回應，「士氣沒有問題，問題出在大家都看比賽結果，來判斷這支球隊，但更重要的是，我們準備的不只是比賽，更是練習的心態，每個人是否有心去投入，大家都很開心在集訓」。

中華隊4日赴澳洲移地訓練，與澳洲職棒布里斯本俠盜隊打5場熱身賽，16日回台後，20日與21日在台中洲際球場與古巴隊打熱身賽，23日赴日本移地訓練。1060203

(中央社)