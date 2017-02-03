執筆醫療政策白皮書 陳時中接衛福部長
行政院今宣布前衛生署副署長陳時中接任衛福部長，陳時中接受媒體電訪時表示，他是這兩天接獲徵詢，因撰寫總統蔡英文醫療政策白皮書，對政策內容了解，認為他適任此職務。
陳時中說，未來上任後將針對醫療體系精進及改革，希望人盡其才，醫師納入勞基法的方向也不會改變，但「畢竟醫療是個服務業」，如何平衡醫護勞動條件以及民眾的醫療服務，相關細節還須拿捏。
至於民眾關心的核災食品，陳時中指出，這方面當然是講求安全及風險透明化，重視本土需求與國際接軌，並以實證為基礎做好把關工作，不論植物、藥物都要有一定標準。
有關「大政委小部長」傳言，陳時中說，他相信沒有大政委小部長，畢竟大家的權責不同，前者在政策方面指導，衛福部則是執行面，「沒有所謂大跟小」，至於未來進一步規劃，還須和行政院長林全詳談。1060203
(中央社)
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