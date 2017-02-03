北市主燈小奇雞試燈 民眾擠爆搶拍

首度移師西區舉辦的2017台北燈節明天正式點燈，觀傳局今天傍晚在西門町舉行開幕前最後試燈，不少民眾聞訊前來，聚集在廣場前拿起手機搶拍主燈「小奇雞」，相當熱鬧。

今年台北燈節首度移師在西區舉行，由於適逢忠孝橋拆除滿一週年，讓國定古蹟北門重現，觀光傳播局將整體活動從西門町延伸至北門廣場，不僅有多座花燈讓人觀賞，也特地「光雕」北門、中山堂，以超現實的影像重現台灣歷史、藝術及文化，精彩可期。

由設計師不二良所設計的主燈「小奇雞」家族們也不遑多讓，從最佳觀賞點捷運西門站6號出口瞭望過去，各具代表特色的小奇雞們，有的座落在派出所旁、有得則在屋頂上，相當氣派。

由於燈節將在明天開幕，觀光傳播局今天傍晚進行最後試燈，短短3分鐘的燈光秀，讓不少聞訊前來的民眾舉起手機、拿起相機，提前一睹奇雞風采，將整個廣場擠得人山人海，相當熱鬧。

不二良受訪時說，小奇雞使用高強度的玻璃纖維打洞，並在每個洞內安裝一個LED燈泡，一共使用超過3萬顆。他也說，這次燈節不只傳統更具創新，將西門町的年輕活力融入主燈當中，還與當紅製作人馮建彰合作主燈秀，絕對是過去燈節從未有過的全新體驗。

現場一名趙姓民眾認為，與去年引起軒然大波的主燈「福祿猴」相較下，她認為福祿猴「醜到極致最後就變可愛了」，但小奇雞則是融入潮流元素，各具特色，沒有誰好誰壞。

交通局提醒，明天開幕式（下午4時至晚上8時30分）及12日閉幕式（下午5時至晚上9時30分），成都路（西寧南路-中華路）、漢中街（成都路-內江街）、漢中街（內江街-長沙街，南往北車道）等道路封閉。

建議駕駛提前改走替代道路，東西向改行民權東西路、民生東西路、市民大道或和平東西路，南北向則改行建國南北路、新生南北路、中山南北路或環河南北路。1060203

(中央社)