澎老榮民走失 警方透過人臉辨識找回
澎湖一名80多歲的文姓老榮民，獨自外出迷失了回家的路，從湖西鄉走到白沙鄉，並跨越了中正和永安2橋，所幸白沙分局獲報，由歐奕婕與張福瑞2位值備勤員警連線找回平安送回。
澎湖冷氣團一波接一波，昨天傍晚，白沙分局白沙派出所值勤員警歐奕婕接獲民眾報稱，在澎湖澎203線道相當於白沙港子村附近縣道上，有一疑似遊民於路旁徘徊，不時喃喃自語，請警方派員處理。
經通報備勤同事張福瑞趕往查看，發現這名柱杖老翁，身上雖然有穿毛線衣，但略顯單薄，一直發抖，步履躝跚的走著，主動詢問，得知從早上從家門外出，不由自主漫無目的不知不覺一路走到白沙，加上身上並無攜帶任何證明身分文件，耳朵重聽，言語不詳，員警透過警用M-POLICE人臉辨識系統，查出這名走失的文姓老榮民，家住在湖西中西村。
白沙警方先將長者帶回所內取暖，提供麵包與茶水讓他果腹，並電請轄區派出所協助找尋家人，晚間以巡邏車安全護送返回湖西中西老家，村民對員警發揮主動關懷、積極為民服務精神，均深表肯定與謝意。1060203
(中央社)
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