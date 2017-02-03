達賴喇嘛6月赴美 陸留學生放狠話反制

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美國加州大學聖地牙哥分校（UCSD）昨天深夜在臉書公布6月將邀請西藏精神領袖達賴喇嘛在畢業典禮發表演講。但許多中國大陸留學生隨即留言抗議，還揚言以強硬手段抵制。

就讀加州大學聖地牙哥分校的中國大陸留學生組成的「UCSD中國學生學者聯合會（CSSA）」，今天凌晨更透過微信聲明宣稱，已與中國大陸駐洛杉磯總領事館取得聯繫，「在等待總領館方面統一指示」。

加州大學聖地牙哥分校透過臉書（Facebook）表示，達賴喇嘛將於6月17日出席該校畢業典禮發表演說，加州大學聖地牙哥分校也將是達賴喇嘛2017年訪美的第一站。

這篇文章引來許多中國大陸留學生激烈留言抗議，但也讓許多美國學生看不下去而展開筆戰。然而，一名中國大陸學生卻將西藏的英文Tibet，拼成「Tipet」，讓人啼笑皆非。

而「UCSD中國學生學者聯合會（CSSA）」的聲明則揚言，若校方「一意孤行，堅持在全校畢業典禮上邀請達賴喇嘛進行演講」，「必將進一步採取強硬措施，堅決抵制校方無理行徑」。1060203

(中央社)