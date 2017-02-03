四川綿陽機場無人機闖入 班機轉降他處

中國大陸四川綿陽機場2日晚間疑似遭無人機闖入禁航區，導致原訂降落的3架班機改降成都及重慶機場，而5架原訂起飛的班機則因此誤點。

中新社報導，2日晚間9時左右，1架航班號CA1918的中國國際航空班機準備降落綿陽機場。但在距離地面100多公尺時，機師突然以肉眼看到，班機左側突然出現疑似無人機，於是報告塔台。

報導指出，塔台獲報後，立即通知各相關單位主管處理。隨後，這架國航班機雖然順利降落，但機場方面下令所有班機暫停起降，導致2架班機改在成都降落，1架則在重慶降落；而原訂同時間起飛的5架班機，也因此誤點。

綿陽民航管理局則表示，這架「不明飛行器」被發現後很快飛走。經巡查確認安全後，改降在成都、重慶的班機即重返綿陽降落，而機場並未發布關閉通告。

目前綿陽機場警方正調查無人機的歸屬。1060203

(中央社)