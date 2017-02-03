春節微信紅包460億個 男性互發最多
中國大陸即時通訊軟體微信今天公布，農曆春節期間微信紅包收發量達460億個，廣東以58.4億個遙遙領先各省市。此外，超過3成是男性互發，女性發給男性的比例不到2成。
中新網報導，微信3日公布「2017微信春節數據報告」顯示，除夕至大年初五（1月27日至2月1日），微信紅包收發量達460億個，較2016年同期成長43.3%。
其中，廣東向湖南發了最多紅包，其次為湖南向廣東、廣東向廣西、廣西向廣東、北京向河北。
此外，廣東以58.4億個紅包收發量遙遙領先，成為春節期間的「紅包大省」。排名在後的是江蘇29.3億個、山東26.4億個、河北24.2億個、浙江24.2億個。
值得一提的是，今年春節微信紅包男性之間互發占整體比例達32.4%，高於女性互發的25.5%。男性發給女性的比例為24.6%，女性發給男性僅17.5%。
數據顯示，同年齡層之間發紅包更加活躍，「80後、90後」（1980及1990年代出生）是紅包主力軍。今年春節期間，80後與80後之間互發最多紅包，其次是90後與90後之間互發。1060203
(中央社)
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