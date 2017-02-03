嘉市3月1日起周收5日垃圾 清潔隊少賺加班費
一例一休上路，嘉義市環保局今天宣布3月1日起全市減少收垃圾1天，每周收5天，預估可以節省加班費開支比原編經費還少，但300餘名清潔隊員少賺加班費，無奈表示，總是要適應啦！
環保局長張志誠表示，3月1日起實施周收5日垃圾，每周三、日停收垃圾及資源回收，這2天垃圾及資源回收將安排整併至其他5天的路線，3月份經巡查有未依規定期日、時間而丟棄垃圾包的違規行為，第1次勸導，第2次再犯則依廢清法拍照開罰1200至6000元，4月1日起逕行告發處分。
謝英鋒指出，現有342名清潔隊員適用勞基法，原編年度經費2000萬元為加班費，因應一例一休措施，若維持原周收6天垃圾，推算加班費暴增1200萬，改為周收5日，反而比原先經費節省50至100萬，約1900萬即可支應，同時，讓隊員充分休假。
但清潔隊員對實施周收5日垃圾的反應，淡淡表示「還沒做，也不知道好不好，總是要適應啦！」，心情上顯得無奈，言談間透露些許失落感，畢竟攸關少賺加班費的收入。
(中時)
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