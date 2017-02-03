新聞深喉嚨》林聰賢掌勞動部 民進黨「自己人」將全面上位？

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《新聞深喉嚨》獨家掌握內閣確定改組，其中勞動部，衛福部，國發會與農委會，將在2月17日立法院新會期開議前換人，其中勞動部長確定將由宜蘭縣長林聰賢接任，而外傳衛福部長人選，蔡總統屬意並且曾經徵詢過台南市長賴清德，但已經遭到賴清德回絕。而值得注意的是，這波內閣改組，除了一直出包的農委會主委曹啟鴻之外，「老藍男」們階段性的「砲灰」任務已經完結了，民進黨「自己人」將要全面上位？意味著？

宜蘭縣長林聰賢入閣之後的縣長任期，傳出將由現任民進黨宜蘭縣黨部主委林進財代理。中華民國又不是「以黨領政」，卻由縣黨部主委代理縣長，司馬昭之心就是「Hold住初選」，以免在蔡總統聲望一日不如一日的情況下，黨內同志提早開打，讓執政雪上加霜。其實也不得不佩服民進黨，拚經濟沒步，拚選舉真的很有一套，國計民生搞不好，又開始準備2018了？

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果然春節假期結束就要「秋後算帳」！才開工，台鐵就火速對春節休假的員工開罰，交通部長賀陳旦也出面力挺，還說就是原本就該輪班，「招考的時候簡章都說得很清楚了」。問題是，台鐵員工休假於法有據，倒是台鐵開罰與法無據，到底憑什麼罰？另有一種說法，說台鐵員工「工作性質特殊」，又說台鐵員工有些是公務員，有些是勞工云云，但也一一被「打臉」，因為勞動部早已針對「工作性質特殊」，公務員與勞工界線難分的單位做過函釋，若單位待遇優於勞基法，則適用單位待遇，否則則適用於《勞基法》，而現在的狀況就是台鐵員工的待遇已經違法《勞基法》，台鐵跟交通部，甚至行政院到底在大聲什麼？而且如果賀陳旦的硬拗說得通，那現在年金改革又憑什麼，哪一項福利不是軍公教在就職時明訂的合法福利？

最令台鐵勞工心寒，全體國人精神錯亂的，還是民進黨執政前後的態度落差實在太大！昔日華隆自救會癱瘓台北車站交通，民進黨挺！國道收費員癱瘓高速公路交通，民進黨也挺！華航空服員罷工，民進黨更挺！為什麼現在台鐵員工「依法」休假，新政府不但不挺，還加倍用力殺雞儆猴？難道真的是亂國民黨執政可以，不許別人亂自己？蔡總統，真的不出來說句話？

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立法院附設托嬰中心即將在下月開幕，不過，因立法院外是陳抗熱區，幾乎每個月都有民眾申請路權進行抗議，為避免托育的嬰孩受到噪音影響，立法院附設的托嬰中心加設雙層氣密窗，且立法院也已行文中正一分局，未來立法院外的青島東路及鎮江街恐不能再進行陳抗。ㄟ…有事嗎？設立托嬰中心當然是美事一樁，但因此限縮立法院陳抗，是否本末倒置？何不乾脆關門大吉？年金改革座談會派一排女警當「擋箭牌」，年金改革國是會議又讓寒士尾牙當「護城河」，現在立法院居然拿嬰兒當「人肉盾牌」，「老英躲P府，小嬰護國會」，民進黨還能有多少「嬰派」怪招？

「川普之亂」天天有戲！美國總統川普上任後對中國大陸態度強硬，並打破十多年的慣例，未在農曆年發文告向華人拜年。但川普女兒伊凡卡則在美國時間周三（農曆初五）到中國駐美國大使館賀年，根據《中國日報》微博報導，伊凡卡與中共駐美大使崔天凱，一起欣賞大使館為春節舉辦的中國傳統音樂表演。伊凡卡女兒阿拉貝拉在現場還講了中文。川普父女「一軟一硬」，頗耐人尋味。同時間，川普與澳洲總理滕博爾通話談論難民政策時，兩人話不投機，不僅互撂重話，川普最後還掛對方電話！由於美澳在歐巴馬政府時期達成協議，美國同意從澳洲的難民中心，收容1250名難民。當滕博爾向川普施壓，要求美國兌現承諾時，兩人爭執起來。川普告訴對方，這些難民中可能有「下一個波士頓炸彈客」，他才剛簽署暫時禁止難民入境的行政令，收容難民，豈不讓他「自尋政治死路」。滕博爾回以美國非收容這些難民不可，川普聽了馬上掛掉電話。兩人原計畫談話一小時，但只談了25分鐘。這又哪招啊？

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(中時電子報)