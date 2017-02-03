台灣紀錄片入圍柏林影展，中市府將隨同考察國際影視

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新聞局副局長吳超男（左）贈送導演侯孝賢由台中市政府出版的《來去拍台中Taichung

第67屆柏林影展將於2月9日至19日舉行，台灣今年有1部紀錄片與1部短片入圍獲選影展單元，有望爭奪大獎。新聞局副局長吳超男表示，新聞局長卓冠廷將於影展期間率領台中市影視發展基金會前往參訪，同時參觀德國百年電影製片廠與媒體創新中心等單位，考察德國影視發展策略，藉此力邀國際團隊來台中拍片，加速實現台中「友善拍片城市」願景。

文化部今天在SPOT光點台北電影館舉辦柏林參展行前記者會，文化部主任秘書陳濟民、國家電影中心執行長陳斌全、擔任《日常對話》紀錄片監製的導演侯孝賢到場共襄盛舉。

吳超男、財團法人台中市影視發展基金會副執行長吳蓓琳也代表市府出席，預祝台灣電影能夠一舉得獎、大放異彩。將前往柏林參展的三部影片導演與演員都分享拍片歷程，以及對未來台灣電影拓展國際市場的期許。

為提高台中影視國際能見度，並吸取國際級影展的舉辦經驗，卓冠廷將於柏林影展期間率領團隊及去年剛成立的財團法人台中市影視發展基金會，隨同文化部前進柏林影展進行參訪與交流。

期間也將參訪德國電影暨電視博物館、柏林圍牆紀念公園、巴貝爾斯貝格城的百年電影製片廠、媒體創新中心、史塔西博物館等單位，考察德國影視及轉型正義現況與發展策略，同時也將號召國際影視製作團隊來台中拍片，加速台中成為友善拍片城市。

會後，吳超男也贈送導演侯孝賢由台中市政府出版的《來去拍台中Taichung, Action！》專書，書內網羅百大台中特色場景，加上24個潛力場景，力邀侯導及劇組團隊來台中拍片。

新聞局指出，台中有多項影視相關政策與軟硬體建設正在進行，除了尚收件中的「106年度第一梯次拍片取景補助」之外(截止日期到3月2日止)，新聞局舉辦的台中國際動畫影展即將邁入第三屆；同時市府也全力支持公視兒童影展、華語電影展、女性影展、國際動畫日等活動到台中舉辦，盼藉觀影座談互動，充實市民觀影的視野。

針對電影拍攝相關硬體設備，霧峰「中台灣影視基地」將規畫2座全國最大攝影棚、1座中型攝影棚、原汁原味保留導演李安留下的人工造浪池，預計107年完工；水湳經貿園區規劃興建的「中台灣電影中心」，未來也將成為電影放映、典藏、互動的空間。

(中時)