台南市宣布 建毛小孩運動及教育園區
黃全國流浪動物零撲殺政策4日正式上路，台南市動物防疫保護處宣布，將規畫人性化的動物保護政策，斥資1.8億在六甲飛彈營區舊址，籌設全國首創的「毛小孩運動及教育園區」，預計108年即可完工啟用。
動保處長吳名彬表示，位於台南市六甲區的飛彈營區舊址約4.9公頃，目前還保持原有林樹生態，動保處已規畫其中的2.1公頃，用來作為「毛小孩運動及教育園區」，總經費1.8億，中央已同意補助，不過目前地方對此有疑慮，目前正進行環境影響評估。
台南市動保處強調，「毛小孩運動及教育園區」並非動物收容所，啟用後，將是全國唯一以教育民眾、宣導動保觀念為主軸的教育園區，更有提供毛小孩專屬運動區，未來將是民眾踏青、休閒以及運動好場地，動保處將會與地方民眾持續溝通。
吳名彬表示，零撲殺政策的關鍵，在於公私協力，台南市將會擴充認養量能，不斷與動保團體及動保志工合作，讓有心配合「以認養代替購買」的民眾，有更便利的認養場所，進而提升認養率。
南市動保處除了規畫教育園區外，也計畫在漁光島設立「漁光毛小孩物語看板」，讓遊客知道TNVR 毛小孩特色，進而了解及接受，達成民眾與流浪毛小孩和諧共處的境界。
(中時)
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