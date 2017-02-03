共軍諷日F15戰機還能撐多久

日本航空自衛隊F-15J掛彈飛行。（圖取自新華網）

《解放軍報》稱日本航空自衛隊F-15J戰機極老舊，該文並配上漫畫圖片。（圖取自中國軍網）

中共《解放軍報》3日刊文，質疑日本《F-15J還能折騰多久》，稱在中國海空軍新一代戰機服役後，日本航空自衛隊F-15J老舊不堪，意外事故頻傳。

文章指出，由於長期四處出勤，加之機齡偏高，機體老化現象逐漸突顯。2008年至2015年間，日本空自F-15J共發生墜機、零件掉落等嚴重事故70多起，然而現實情況使得年老體弱的東洋鷹還得繼續撐下去。

文章說，有著「扶桑惡鷹」名號的—F-15J鷹戰鬥機作為日本航空自衛隊（下文簡稱空自）唯一拿得出手的重型戰機，早已疲憊不堪。

自70年代中期，日本空自共裝備了213架F-15J，是除美國以外裝備F-15最多的國家，直到現在仍有201架在役。在高水準的維護保養下，F-15J始終保持著驚人的90%以上的出勤率，但至今最年長的F-15已經30多歲，最年輕的也已服役20年。

近年來，F-15J機體老化的現象開始漸漸凸顯出來。據日本媒體報導，從2008年至2015年，空自F-15J共發生墜機、零部件墜落等嚴重事故70餘起，造成多人死亡和受傷。

2013年中國東海防空識別區劃設後，日本空自就時常在識別區內偵察挑釁。其中，擁有很強機動能力的F-15J是當仁不讓的主力。在東海防空識別區，長途跋涉的日本空自顯然要比以逸待勞的中國海空軍更加辛苦。

F-15J還要肩負守衛日本領空的職責。對只要路過門口兩個海峽的艦機，都要徹查一番。這對於早已透支的F-15J來說無疑是雪上加霜。

根據日本防衛省公佈的資料，2010年度，空自共有96架次戰機升空攔截，到了2015年度，已超過900架次。這一資料創造了日本空自史上第二高的緊急升空次數紀錄。

這一紀錄很可能馬上就要被刷新。從今年1月20日公佈的資料來看，2016年度空自的緊急起飛次數很可能超過1000次，裝備了F-15J的那霸基地是絕對的主力。上個月，中國海軍戰機編隊穿越對馬海峽迎接訪問歸來的艦艇編隊，大量日本軍機自多地升空應對。

考慮到年老多病的身軀和超負荷的任務強度，日本空自曾先後多次對F-15J進行現代化升級。由於經費限制，每年接受升級的F-15J只有區區幾架。還有近百架因為過於老舊，已無升級價值。面對中國海空軍先進的新生代戰機，F-15J將愈發艱辛。

文章說，去年，日本航空界迎來了兩件跨時代的大事：一是訂購的F-35終於下線，另一件是自主研發的驗證機X-2首飛成功。這似乎讓疲憊的F-15J看到了一絲退休的希望。但F-35完全服役成軍至少要等到2025年；至於「心神」現在還只是個驗證機。

(中時電子報)