Kiwebaby雌雄同體 迷倒荷蘭熟男
入選第46屆鹿特丹國際影展的台灣電影「自畫像」，片中跨性別演出的Kiwebaby爆紅，首映以男身出現的她，今天女衫現身卻不掩下身激凸，雌雄同體模樣迷翻不少荷蘭熟男。
Kiwebaby昨晚出席電影「自畫像」在鹿特丹影展的第二場映後座談，據電影公司表示，一襲肉色連身女衫卻藏不住激凸男性性徵，一開口便以柔弱聲音向觀眾告白「我很迷惘」，Kiwebaby不在乎激凸，反而一直在意被風吹亂的瀏海。
一名從阿姆斯特丹趕來看「自畫像」的心理醫生亞瑟（Arthur），入戲程度更是驚人，他甚至當場為Kiwebaby「開診」，建議她不要變性，因為她看來「情緒不穩定」。
Kiwebaby在「自畫像」中，飾演一名徘徊在該作男生、還是作女生的「訥訥」，後來看清世間情愛虛假、決心「維持現狀」勇於作自己。
Kiwebaby坦言，過去為了像女生，她都會用膠帶去繃、去纏，現在覺得沒必要了，「即便雌雄同體、我也可以過得很自在，不必在意太多無畏的異樣眼光」。1060203
(中央社)
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